Conhece Sónia Mota?

Por trás do perfil @sonyaxmota_22 está Sónia Mota, uma jovem de 23 anos, nascida no Luxemburgo, filha de pais naturais de Cantanhede.

Os seus pais emigraram para o Luxemburgo há mais de 20 anos. Para Sónia, Portugal significa saudade, família, alegria, convívio, bom tempo e a melhor comida do mundo! Considera que ser portuguesa no mundo significa partilhar um pouco de si com muitas culturas diferentes.

O seu lugar preferido é na praia, seja ela qual for, gosta de todas. Sónia adora dançar, começou com o rancho, depois passou para o hip-hop que dançou durante oito anos, e hoje em dia anda no zumba.

Sónia trabalha na Caixa dos Abonos no Luxemburgo, e lida no dia-a-dia com a Caixa de Portugal. Adora o seu trabalho no escritório, ajudar as pessoas é a sua missão.

Nem sempre volta à sua terra mas adora visitar o Porto ou Lisboa, quase todos os anos vai a Portugal. Sónia diz-se uma pessoa que adora viajar, o seu sonho é um dia poder visitar todos os países do mundo. 🌍 😍

@sonyaxmota_22 é mais uma historia de @portugalnomundo!