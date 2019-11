Conhece Sara Sousa?

Por trás do perfil @meniinaahandreiia está Sara Sousa, uma jovem natural do Porto residente no Luxemburgo.

Portugal para Sara significa casa, é o país onde nasceu e onde tem a sua família. Confessa que ser portuguesa no estrangeiro pode ser muito difícil. Diz que no Luxemburgo há muitas pessoas xenófobas que não aceitam bem pessoas de outras nacionalidades. Acrescenta que felizmente nunca sofreu por causa disso.

Antes de vir para o Luxemburgo, Sara viveu na Suíça cerca de seis anos. Explica que se habituou bem a ambos os países, integrou-se e aprendeu a língua rapidamente .

Os seus lugares preferidos em Portugal são as praias de Matosinhos e de Leça. Lá sente-se livre, faz-lhe bem estar à beira-mar, também gosta muito de ir ao shopping e de passear com a família.

Pondera voltar a Portugal, mas não nos próximos anos. Sara trabalha num gabinete dentário, é secretária e assistente dentária. É o seu primeiro ano de trabalho e está a gostar muito.

Como é muito ligada à família que está em Portugal tenta estar a par da atualidade do país. Sara remata dizendo que infelizmente há muitos portugueses a criticar os emigrantes, e que isso a revolta, pois muitos não saem de Portugal por querer, mas sim porque é preciso, e é duro estar fora.

@meniinaahandreiia é mais uma história de @portugalnomundo!