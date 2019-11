Conhece Sara Sousa?

No perfil @sarasousa1209 encontramos Sara Sousa, uma jovem portuguesa residente na Suíça.

Diz que Portugal significa tudo para si, pois é onde tem a família e os amigos. Tem um orgulho enorme no país de onde vem.

Conta que ser portuguesa no estrangeiro é muito complicado. Garante que não é por estar no estrangeiro que esquece as suas origens, antes pelo contrário.

O seu lugar preferido em Portugal é a vila onde cresceu, Penedono. Estudou lá até ao quinto ano, e é onde tem os melhores amigos e família. As suas férias tornam-se melhores só de estar lá.

No seu tempo livre tenta sempre estar com a família, explica que na Suíça não sai muito com os amigos, prefere fazê-lo Portugal. Às vezes aproveita os tempos livres para ajudar a família e os amigos.

Sara cresceu com os avós paternos, pois os seus pais trabalhavam em França. Quando Sara tinha 10 anos os seus pais decidiram vir para a Suíça, onde a mãe tem duas irmãs e um irmão, porque o trabalho em França não era muito.

Sara diz que não sabe o que a vida lhe reserva, mas só vai para Portugal se o namorado quiser ir. Diz que na Suíça se ganha mais, e que, mesmo tendo em conta o custo de vida, se vive melhor. Contudo, confessa que se pudesse estar bem em Portugal era lá que viveria.

Está a estudar numa escola que lhe proporciona várias saídas profissionais. Tenta sempre saber o mais possível acerca do que se passa em Portugal. Interessa-lhe muito, pois está longe do país.

@sarasousa1209 é mais uma história de @portugalnomundo!