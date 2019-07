Conhece Sara Primo?

Por trás do perfil @saraiaprimo está Sara Primo que há cinco anos deixou para trás uma vida no Pinhal Novo para experimentar os Emirados Árabes Unidos. Esteve três anos em Abu Dhabi e nos últimos tempos entre Dubai e Sharjah.

Portugal para si significa família, carinho, ar puro, céu com um azul verdadeiro, um brilho no mar que não se encontra em mais lado nenhum, e claro ganhar sempre uns quilinhos a mais com a melhor comida do mundo. 🌍

Sara diz que ser portuguesa no estrangeiro significa não ter fronteiras, conta que tudo fica mais perto independentemente da distância a que se estiver.

Considera que um português no estrangeiro torna Portugal um país ainda maior,porque ainda não conheceu ninguém que não tivesse ficado apaixonado pela cultura lusa.

Sente que Portugal é único de Norte a Sul, mas a Serra da Arrábida seguida da praia da Comporta continuam a ser os seus locais preferidos e de passagem obrigatória. Pela excelente praia, pela paisagem e pelas boas memórias que por lá viveu.

Sara tenta que o seu tempo livre seja ocupado com a companhia dos amigos para umas boas gargalhadas e sempre boa disposição. Se possível pela praia.

Conta que saiu de Portugal à procura de melhor futuro financeiro. Confessa que uma experiência pelo estrangeiro nunca tinha estado nos seus planos, mas não se arrepende de ter agarrado a oportunidade. Gosta muito do que faz e trabalha na sua área, é licenciada em educação física e está a trabalhar na área de exercício e saúde e ligada também a gestão.

Sara vai ficando a conhecer a atualidade portuguesa através da família e às vezes questiona os seus amigos em relação ao mundo do trabalho para saber se existem melhoras.

@saraiaprimo é mais uma historia de @portugalnomundo!