Conhece Sara Molarinho?

Sara Molarinho é uma arquiteta lisboeta, radicada em Barcelona há seis anos. Saiu de Portugal à procura de novas oportunidades, no meio da crise imobiliária que afetou o mundo da arquitetura.

Em Barcelona encontrou o seu companheiro de vida, um colombiano de Cartagena. Neste momento preparam-se para ir viver para a Colômbia em busca de novos projetos.

Durante estes seis anos em Barcelona estudou e trabalhou na área da indústria hoteleira, em hotéis, como guia turística, consultora e professora universitária.

Através do trabalho no turismo pôde financiar a sua investigação de doutoramento. Neste momento a Sara é investigadora da Universidade Politécnica da Catalunha e está a terminar o doutoramento em Projetos Arquitectónicos. A investigação mostra um olhar sobre o impacto da arquitetura no ser humano, no cérebro, nas emoções e no quotidiano através da análise de projetos na Finlândia e Palestina.

Portugal para Sara é casa, a família, os amigos e os seus gatos. É o porto seguro a que regressa sempre. Desde a distância aprendeu a gostar e valorizar muitas tradições portuguesas, desde o fado ás comidas.

Ser português no estrangeiro, para Sara Molarinho, é levar consigo as saudades de tudo e de todos consigo!

Em Portugal o seu sítio preferido é o Algarve, talvez por ter uma costela Algarvia do lado materno. Sempre que viaja a Portugal divide o seu tempo entre Lisboa e o Algarve.

A Sara é uma apaixonada pelas viagens, pela a fotografia e pela dança. Está sempre com a mala pronta para qualquer destino, para conhecer novas culturas, aprender novas línguas e danças.

Todos os dias ouve as notícias através de podcasts ou rádio de manhã e lê alguns jornais. Para a Sara ouvir e estar a par da atualidade em Portugal é uma forma de estar mais perto à distância.

Sara admite que estar longe é difícil, principalmente nestes momentos em que não se pode viajar de forma tão fácil. As saudades apertam e tem-se a vontade de voltar. Espera um dia poder voltar a Portugal mas para já o mundo é o próximo destino!

@sara_molarinho é mais umas das muitas histórias de Portugal no Mundo.

#portugalpositivo