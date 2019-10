Conhece Sandrine Fernandes?

Por detrás do perfil Instagram @born2escape está Sandrine Fernandes que se define como sendo uma apaixonada por viagens, sobretudo no sudeste asiático.

Para Sandrine, a tarde perfeita é num bar de reggae à beira mar com uma piña colada por baixo das palmeiras.

Portugal significa felicidade é um país que deixou por opção de um ex-namorado, mas onde acabou por encontrar o seu futuro noivo com quem hoje partilha tudo.



Foi o país que lhe permitiu ter um curso universitário e passar os melhores anos da sua vida.

Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é passar o ano à espera do dia de voltar, explica Sandrine Fernandes…

Vem de família de emigrantes, nasceu e viveu em Paris, mas o seu coração pertence a Portugal. O seu lugar preferido em Portugal é Viseu, cidade onde há tudo e muita Natureza também.



Gosta do que faz. Como fala o francês fluente arranjou trabalho na sua área, é designer gráfica. Como passatempo viaja sempre que tem uns dias de férias.

@born2escape é mais uma história de @portugalnomundo.