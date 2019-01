Conhece Sandra Santos?

Por detrás de @sandriisantos está Sandra Santos. Natural de Góis, distrito de Coimbra, vive na Suíça há 11 anos.

Mudou-se, juntamente com os seus pais, devido à situação financeira. Começou a trabalhar com 17 anos sem saber falar alemão, mas com o tempo e com o estudo, deu a volta à situação.

Começou a trabalhar em cozinha, a lavar pratos. Hoje em dia continua no ramo da hotelaria, a servir às mesas, e gosta do que faz porque lhe permite conhecer muitas pessoas de diversas partes do mundo. Nos seus tempos livres gosta de viajar e ir passear com as suas amigas.

Para Sandra, ser portuguesa no estrangeiro é ser corajosa, é ter garra para ultrapassar qualquer desafio mesmo que pareça impossível. É pôr as pessoas que visitam Portugal a pensar no porquê de alguém deixar uma terra tão linda, uma gastronomia fantástica, e uma temperatura fabulosa o ano inteiro.

Tenciona voltar para Portugal no futuro pois a sua família vive lá.

@sandriisantos é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @nancycarapelho |