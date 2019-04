Conhece Samuel Rodrigues?

Por trás de @samuel_srodrigues está Samuel Da Silva Rodrigues. Filho de pais emigrantes, tem 17 anos e nasceu e vive na Suíça, em Fribourg.

Há um ano atrás começou uma formação de assistente dentário, infelizmente teve algumas confusões no trabalho que lhe causaram problemas de saúde. Então decidiu mudar totalmente de área e está agora numa formação no registo do comércio de Fribourg.

Para Samuel, ser português no estrangeiro é “único porque ter as suas raízes em dois países completamente diferentes, o que dá maneiras de pensar diferentes. Destaca que saber uma língua a mais traz vantagens no mundo profissional. Por outro lado, diz que tem um grande amor à família, da qual está longe.

Portugal para Samuel significa liberdade, no sentido em que acha as pessoas muito menos stressadas, gostam de sair e conviver. Significa também família e as suas raízes, embora tenha nascido na Suíça.

No seu tempo livre Samuel gosta de ir para o ginásio. Há um ou dois fins de semana por mês em que Samuel vai atuar aos centros portugueses. Também está a participar no concurso Miss e Mister Suíço francófona, desde outubro, e conseguiu o seu lugar na final. Ao fim de semana tem desfiles, shootings e treinos para a final.

@samuel_srodrigues é mais uma história de @portugalnomundo!

