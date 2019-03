Conhece Rúben Nascimento?

Por trás de @rubennascimento88 está Rúben Nascimento, um setubalense emigrado em Nice, França.

Emigrou para ter uma vida melhor que aquela que Portugal lhe oferecia na altura. Para Rúben, ser emigrante é por vezes “um pouco triste e solitário, mas por outro lado tem coisas boas como conhecer novos sítios e pessoas.”

Portugal para si é tudo, e as alturas do ano mais esperadas são o natal e o verão, altura em que vê aqueles que lhe são queridos. Tem Setúbal, a sua cidade natal, e a serra da Arrábida como lugares favoritos.

Confidencia que não trabalha no que mais gosta, mas acrescenta “faço com prazer porque ganho muito bem a minha vida com o que faço”, no entanto diz “tenciono voltar, a minha filha nasceu há dois meses e espero poder voltar para a minha terra quando ela tiver idade para entrar na escola.

Atualmente Rúben presta mais atenção ao que se passa na sua cidade do que no país em geral.

