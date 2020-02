Conhece Rita Carinho?

Por trás do Instagram @carihnorita está Rita Carinho, uma portuguesa nascida no Luxemburgo.

Portugal para Rita significa casa, família, amor e alegria. Considera que ser portuguesa no estrangeiro é representar as quinas. Lembra que os portugueses estão espalhados por todo o mundo.

Os lugares de que mais gosta em Portugal são o Algarve e Lisboa.

Rita trabalha como assistente dentista. Gosta de ocupar o tempo livre a fazer compras.

Apesar de ter nascido no Luxemburgo adora Portugal, e diz que talvez um dia venha viver para o país que traz no coração. Tenta manter-se a par da atualidade portuguesa vendo as notícias. Tem muito orgulho em pertencer a um povo tão acolhedor, com pessoas tão carinhosas, algo que diz fazer falta no Luxemburgo.

@carihnorita é mais uma história de @portugalnomundo