Conhece Ricardo Silva?

Por detrás do perfil Instagram @rica_off está Ricardo Silva, um jovem nascido em Portugal, mais precisamente na cidade de Barcelos, onde viveu até aos 10 anos.

Agora vive em França mas nutre por Portugal 🇵🇹 um sentimento que não sabe explicar, sente um orgulho enorme no seu país. É uma das razões pela qual mistura o francês e o português no rap que faz.



Ser português no estrangeiro e no mundo, diz Ricardo, é ser lutador e muito trabalhador.



O lugar preferido sem dúvida é a sua cidade natal, Barcelos, porque foi lá onde cresceu e não vivendo lá não há como preferir outro lugar além daquele onde deu os primeiros passos.



No seu tempo livre, Ricardo Silva costuma escrever músicas de rap, treiná-las e fazer diretos com os seus seguidores.



Os seus pais saíram de Portugal por questões financeiras, para procurar uma vida melhor. E Ricardo diz com uma grande certeza que um dia gostaria de voltar.



Trabalha na área das telecomunicações e fibra ótica, uma coisa que foi aprendendo com o tempo, mas se um dia tiver possibilidade de viver da música, a sua área principal, não vai hesitar.



Ricardo costuma estar a par da atualidade de Portugal através das redes sociais, na maior parte do tempo, de resto tenta ver na TV.



@rica_off é mais uma historia de @portugalnomundo.