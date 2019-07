Conhece Ricardo Ribeiro?

Por trás de @itskingrick, está Ricardo Ribeiro, um aveirense de 29 anos que em 2012 decidiu ver o que o mundo tinha para oferecer e aceitou a aventura de uma vida. Vive no Dubai e explica que o que o motivou a sair de Portugal “foi a vontade de ver o que o mundo tem para oferecer, aliada a uma oportunidade de concretizar o desejo de morar no estrangeiro para assimilar mais experiências”. Confidencia que “há planos para voltar, mas num futuro distante visto que ainda há muito do mundo para ver.”

Portugal é “e sempre será o que mais me identifica, é o lugar que sempre será casa e onde as baterias são sempre recarregadas” assegura Ricardo. Considera que ser português no mundo é “ter orgulho de onde se vem e uma capacidade enorme de adaptação, ter aquele espírito de viajante, do tempo dos Descobrimentos.”

O seu lugar favorito é Lisboa, “uma verdadeira capital do mundo que nos últimos anos mostra o que de melhor o país tem, criando memórias incríveis em quem por lá passa, e onde a luminosidade da cidade está sempre presente” descreve.

Passar tempo com amigos é uma das melhores formas de aproveitar os seus tempos livres, “pois as memórias são criadas assim” justifica. Também adora conhecer novos locais para comer “porque o mundo conhece-se pelo paladar”. Não dispensa livros e filmes “para alimentar a mente”.

Ricardo gosta do que faz, e das oportunidades e experiências que lhe são proporcionadas. Visita Portugal durante o ano, “o que me facilita manter-me a par da situação”. É um dos portugueses que reconhece a vontade de voltar, mas “também que o seu canto é uma pequena parte deste mundo que tanto tem para oferecer.”

@itskingrick é mais uma historia de @portugalnomundo!