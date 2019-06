Conhece Ricardo Mendes?

Por trás do perfil Instagram @ricardo_mendes190 está Ricardo Mendes, de 40 anos, um português que nasceu em Alcanena onde viveu até aos 19 anos mudando-se depois para Lisboa onde viveu até Setembro de 2017.

Surgiu então a oportunidade de se aventurar pela Suíça🇨🇭 onde vive atualmente no cantão de Berna e onde se sente muito feliz.

“Acho que sou uma pessoa normal que adora viver e aproveitar a vida, gosto muito de desporto quer praticar quer assistir”, diz Ricardo Mendes.

Ricardo acompanha com regularidade os jogos do Benfica e neste momento o seu desporto de eleição para praticar é a corrida, como se pode ver pelo seu perfil. No passado praticou vários desportos, nomeadamente badminton, futebol de praia, futsal, etc…

Portugal 🇵🇹 é a sua casa, diz Ricardo; é onde nasceu, cresceu e estudou, onde fez praticamente tudo … Durante muitos anos Portugal era o seu mundo, agora é o local onde anseia voltar um dia mais tarde.

Ser português no estrangeiro representa mais do que uma nacionalidade. “É uma identidade, uma cultura, um modo de estar muito próprio”, afirma.

O seu lugar preferido em Portugal é sem duvida toda a zona do Algarve, onde passa sempre as suas férias (desde os 17/18 anos).

Ricardo Mendes tirou o curso de Matemática Aplicada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa mas nunca trabalhei na minha área, sempre se aventurou por outras áreas devido à falta de saídas em Portugal. Agora trabalha numa empresa de publicidade onde diz ser muito feliz.

@ricardo_mendes190 é mais uma historia de @portugalnomundo.