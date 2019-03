Conhece Ricardo Martins?

Por trás de @misterbordas está Ricardo Martins, nascido em Beja viveu até à adolescência num pequeno monte perto de Mértola. Vive desde meados dos anos 90 em Genebra na Suíça para onde emigrou para estudar.

Portugal é o seu porto de abrigo, que visita quase mensalmente para matar saudades da família, da gastronomia e do mar.

Ser português no mundo é sempre um motivo de orgulho porque se encontram elos de ligação com a maioria das culturas e civilizações, o que facilita as relações pessoais e profissionais.

Ricardo diz não ter preferência por nenhum lugar em particular em Portugal, mas destaca a costa alentejana pela sua beleza selvagem.

O seu tempo livre é preenchido a devorar livros, ouvir música e a fotografar. Mas também dá muito valor a não fazer nada.

Ainda não equaciona um regresso a Portugal porque o dia de amanhã ninguém o sabe, e existem demasiadas variáveis na vida para decidir já um futuro longínquo.

O Ricardo é gerente de património em banca privada e adora o seu trabalho pois este permite-lhe viajar por todo o mundo.

Segue as notícias nacionais online em permanência tanto por interesse pessoal como profissional.

No alentejo é costume as pessoas darem alcunhas aos seus, e o Bordas vem do almanaque Borda d’Água que o Ricardo lia todos os anos com muita curiosidade.

@misterbordas é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacacm