Conhece Ricardo Figueiredo?

Por trás do perfil @ricardogfigueiredo está Ricardo Figueiredo, uma pessoa amiga do seu amigo, que está sempre pronta a ajudar o próximo. Considera-se uma pessoa calma e com vontade de viver.

Ricardo é licenciado em desporto, pelo Instituto de Bragança. Portugal para si significa apenas férias para ir ver os seus pais e restante família.

Diz que ser português no estrangeiro para si é ter muita força de viver, buscar o que é melhor para si, sair de tudo aquilo a que está habituado, e começar de novo digamos assim, novos hábitos de vida, novo idioma.

Ricardo vem de uma aldeia do concelho de Gouveia, distrito da Guarda, chamada São Paio. O seu lugar favorito em Portugal é Viana do Castelo, adora a ideia de ter a montanha e a praia, tudo tão pertinho.

O seu tempo livre é ocupado a dar atenção à sua cara metade. Conheceu-a na Suíça e têm sido muito felizes, até vai ser papá. Passeia com a sua esposa, vê muito Netflix, porque adora cinema, e faz desporto, até está agora a começar a dar aulas de Strong by Zumba!

Saiu de Portugal porque sempre teve aquela vontade de estar fora do país, não sabe se foi pelo facto de ter nascido fora e ter sempre ouvido os seus pais dizer que a Suíça é que é um bom país, onde não faltam regras, mas que por isso é que funciona bem. Para já não pensa em voltar, está feliz com a sua vida, mas talvez um dia na reforma.

Não trabalha na sua área, a não ser a hora de Strong by Zumba que vai começar a dar. É carteiro, trabalha para a Post Suíça, e por acaso gosta bastante.

Costuma ver o telejornal da SIC ao fim de semana na hora do almoço, e fica triste com o que vê, cada vez mais políticos e banqueiros corruptos, mas claro que também vê sempre os jogos do seu @slbenfica.

@ricardogfigueiredo é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacacm