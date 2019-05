Conhece Regina Canelas?

Por trás do perfil @regina_foodblog está Regina Canelas, natural de Alijó. Atualmente a residir no Luxemburgo, trabalha como tradutora neste país que tanto adora.

Pelo meio, viveu 17 anos em Aveiro. Tem um blogue de culinária onde partilha as suas experiências gastronómicas e é colunista do BOM DIA.

Para Regina Canelas, Portugal significa sol ☀️ , mar, praia 🏖 , ótima comida, simpatia e, claro, família.



A sua região de Portugal preferida é o Douro, o rio, os vinhedos, os socalcos, as cores, pois tudo é maravilhoso, afirma. É no Douro que estão as suas raízes. E é lá que carrega as baterias.

Regina crê que viver no estrangeiro é reconhecer que Portugal é um país fantástico, de pessoas boas. É viver a alegria e a ansiedade de cada chegada e a tristeza de cada partida. É ser grato ao país que nos acolhe.

@regina_foodblog é uma história de @portugalnomundo