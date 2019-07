Conhece Raquel Pereira?

Por trás de @raquel_andrade_pereira está Raquel Pereira, uma portuguesa poliglota, nascida no berço da nação, Guimarães. Descreve-se como amante da cultura, da música, das línguas estrangeiras, da boa gastronomia e de viagens por esse mundo fora. Nunca saiu da Europa, mas está na sua to do list.

Diz que Portugal é o seu berço, a sua casa, onde se sente inteira. Assume-se como uma promotora do que de melhor existe no país, quebrando todos os estereótipos que se foram criando ao longo dos anos.

O Gerês é o seu sítio de eleição. Encanta-a a natureza no seu estado puro, um mundo que se pode explorar vezes e vezes sem conta e ter a certeza de ficar sempre maravilhado com o que ele oferece.

É a viajar, a ler, a ouvir música, a participar em festivais de música, a fazer voluntariado, a fazer desporto, a estar com os amigos e com a família, e a ver séries no Netflix que Raquel ocupa os seus tempos livres.

Emigrou há cerca de 15 anos, explica que teve que ir em busca de melhores condições de vida. Esteve sete anos a trabalhar em Inglaterra, e depois foi para Paris para estudar e trabalhar. Neste momento está a pensar seriamente em voltar para Portugal.

Atualmente trabalha como consultora independente em atividades de apoio a espetáculos de todo o tipo. Tem um mestrado em gestão cultural e línguas e sempre conseguiu trabalhar na sua área.

Costuma estar a par do que se passa em Portugal, ainda mais agora que pretende regressar! Está confiante que é uma boa altura para o fazer.

@raquel_andrade_pereira é mais uma historia de @portugalnomundo!