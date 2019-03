Conhece Rafael Lopes?

Por trás do perfil Instagram @raf_swana está Rafael Lopes, um português viver em Nyon, Suíça.

Rafael saiu de Portugal com os seus pais e trabalha como responsável de logística e segurança, no entanto afirma que “sonho voltar um dia e nunca me vou sentir em casa num país que não é o meu apesar de ter bastante família aqui na Suíça.”

Para Rafael Lopes, Portugal é a sua casa e simboliza amor. Considera que “ser português no estrangeiro nem sempre é fácil, sentimos sempre saudades da nossa cultura e do ar português e não significa sempre ter uma vida melhor mas possivelmente mais estável.”

Braga é a sua cidade favorita, em particular o Bom Jesus que considera incrível e sonha casar lá “quando a minha namorada decidir pedir-me em casamento.”

O tempo livre de Rafael é ocupado a viajar, tanto para Portugal como outros países e também com a sua filha, amigos e namorada, que também é portuguesa, “gostamos muito de explorar e conhecer sítios novos e aproveitamos para fotografar momentos que também é um dos nossos passatempos preferidos!”

@raf_swana é uma história de @portugalnomundo

