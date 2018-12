Conhece Pedro Nascimento?

Por trás de @pedronascinacho está Pedro Nascimento, natural de Portimão e a residir atualmente na Hungria.

Para si Portugal representa acima de tudo a sua casa. É um país maravilhoso, com tantas coisas boas. Tem um clima espetacular, a cozinha é divinal e, mais importante que tudo, é o local onde nasceu e cresceu. Orgulhoso de ser um português no mundo.

Ser um português no estrangeiro representa para si tentar passar um pouco da cultura, ao mesmo tempo que procura absorver um pouco de outras diferentes culturas.

Ser português no mundo é ser também um embaixador de Portugal no mundo.

Em Portugal o seu lugar favorito é, sem sombra de dúvida, a sua bela cidade de Portimão.

Em relação aos tempos livres, quando vivia em Portugal passava boa parte do tempo livre a praticar judo, já que foi um desporto que fez durante mais de 20 anos, tendo-se iniciado na modalidade com apenas cinco anos de idade. Em Budapeste, infelizmente não está a praticar judo atualmente, e então passa mais o tempo com a sua namorada e os seus amigos, a ver séries ou a viajar, já que a Hungria é o país perfeito para isso, pois situa-se exatamente no centro da Europa, explica.

Saiu de Portugal porque recebeu uma oferta de trabalho em Budapeste. Sair de Portugal tornou-o numa pessoa com uma mente muito mais aberta.

Além disso, tem também um trabalho aqui na Hungria que me agrada bastante. Trabalha como produtor de televisão numa empresa internacional que faz programas de TV para vários países, incluindo Portugal.

Quer seguramente voltar a Portugal 🇵🇹 a longo prazo, mas por agora pretende desfrutar desta experiência em Budapeste por mais algum tempo. Pedro gosta de estar atento a todas as questões que se prendem com Portugal e, a título mais pessoal, diz não perder um único jogo de futebol do @portimonense, o clube do seu coração.

@pedronascinacho é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @irispirulito | @nancycarapelho |