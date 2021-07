Conhece Pedro Bray?

Pedro Bray é natural de Lisboa vive atualmente no Luxemburgo. É fundador, diretor musical e organizador do Festival Portugal Pop, criado em 2010. A par disso tem o seu projeto musical Pedro Bray a solo, em duo e com uma banda.

Também é músico na Fondation EME, projeto luxemburguês que leva música a diversas instituições, desde escolas, sanatórios, lares de idosos, crianças com cancro…

Além da música é engenheiro de audiovisual na RTL no Luxemburgo.

Portugal para ele significa que é o país onde nasceu, a sua cultura, as suas raízes… Para Pedro Bray ser ser português no estrangeiro é ser um cidadão do mundo!

Passa os tempos livros a compor música e a estudar guitarra a fim de aprofundar os seus conhecimentos a nível musical, ainda dá aulas de canto e guitarra nos tempos livres.

Emigrou em busca de melhores condições de vida, e já está fora de Portugal há 23 anos. Talvez um dia regresse às origens.