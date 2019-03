Conhece Paulo Silva?

Por trás do perfil @silvabwoy está Paulo, nascido em Lisboa mas a viver em Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 há 21 anos.

Diz-se amigo do seu amigo e com um grande coração, tem duas filhas muito orgulho nelas. É condutor de teste da Jaguar Land Rover, tem o prazer de conduzir a maioria dos novos modelos e protótipos antes que eles sejam comercializados para venda ao público.

A sua vida começou em Portugal 🇵🇹 , país do seu coração onde tem muitas memórias bonitas e fantásticas de infância. Paulo Silva teve o prazer de conhecer muitas pessoas com diferentes níveis da vida no qual aprendeu imenso.

Ser português no estrangeiro, afirma Paulo, é ter um amor grande por Portugal mas também ter uma atitude e vontade de acrescentar à sua experiência de vida assim como de melhorar a sua qualidade de vida.

O seu lugar de eleição é Odivelas, Lisboa. Nasceu e cresceu em Lisboa até aos 10 anos, é o seu lugar preferido porque tem as melhores memórias da sua vida, diz Paulo Silva.

No seu tempo livre, Paulo gosta de passar tempo com os seus amigos ou viajar para todos os cantos do Reino Unido e outros países. Também joga futebol desde pequeno e há pouco tempo entrou no mundo de Esports onde é jogador de FIFA 19 11vs11 Esports na Playstation4 na equipa do Scunthorpe Utd Esports pela a associação VPG (VirtualProGaming).

