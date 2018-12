Conhece Paulo Ribeiro?

Por trás do perfil @just_one_bearded_guy está Paulo Ribeiro, casado, natural da região do Douro vinhateiro. Atualmente está a trabalhar na Suíça como jardineiro. Gosta do que faz, trabalhar ao ar livre.

Portugal para si significa paz e família. É a sua alma, por mais anos que passe no estrangeiro as saudades de Portugal são sempre muitas. Ser português no estrangeiro é ser guerreiro e astuto, por vezes é difícil, mas o sangue português é de descobridores aventureiros como os nossos antepassados!

Paulo faz parte de um grupo de barbudos chamado Bearded Villains, trata-se um grupo a nível mundial destinado à caridade. Paulo pertence à secção da Suíça. Ocupa os seus tempos livres a viajar, explorando a Suíça, que é linda, e com os seus amigos e família!

Paulo saiu de Portugal numa aventura e ficou por terras helvéticas, mas claro que um dia gostaria de voltar ao seu país! Costuma estar sempre a par do que se passa no seu país natal! Os seus lugares preferidos em Portugal são Porto, Aveiro e Lamego!

@just_one_bearded_guy é mais uma história de @portugalnomundo!

