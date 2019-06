Conhece Paulo Oliveira?

Por trás de @fit_and_cooking está Paulo Oliveira, um cozinheiro português de 31 anos. Nascido e criado em Vila Nova de Gaia, no Porto, partiu para Jersey há mais de três anos, andou a saltar pela Inglaterra até aterrar em Londres.

Portugal para Paulo significa sempre casa, e é um motivo de orgulho, talvez tenha a ver com o facto de ser ex-militar, conta. Diz que quanto mais tempo passa mais saudades sente de Portugal. Sente que ser português no estrangeiro é ser quase um embaixador da língua e cultura lusa. Partilha que em quase todos os sítios em que trabalhou, quando era a altura de fazer comida para o pessoal, tentava fazer pasteis de nata, húngaros, pudim de pão, ou canja de galinha para dar a conhecer a gastronomia portuguesa.

Porto e Gaia são os seus lugares preferidos. Foi onde nasceu por isso é suspeito, mas afirma que é onde as pessoas não têm “merdas” e veem o outro como sendo alguém, algo que não encontra em Londres.

Tenta sempre estar activo, daí o “fit”, e quebrar a ideia de que o “chef tem que ser gordo para ser bom”. Paulo pelo contrário vai aos parques, ou ao ginásio quando não esta bom tempo, afinal de contas vive em Londres. Vai de bicicleta a todo o lado, é assim que Paulo passa os seus tempos livres.

Explica que saiu de Portugal porque a cozinha é vista com dois prismas, ou é tudo bonito e falso, com ilusões como o master chef, ou a realidade, os horários de 12 a 15 horas e as horas extras sem serem pagas, o fator cunha para a progressão e os salários de lamentar. Em Londres os horários são melhores e consegue-se ter alguma vida, compara.

Daqui a dois ou três anos quando achar que domina a cozinha japonesa razoavelmente e tiver o seu “pé de meia” pensa em voltar. Confessa que os horários repartidos, o trabalhar ao fim-de-semana e feriados, e outras dificuldades tornam o seu trabalho ingrato, é algo que só se faz por amor.

Admite que nunca foi bom aluno, e recorda que não quis dar aos seus pais o encargo da faculdade para depois não dar uso curso. Depois de vários trabalhos, aos 25 anos foi tirar um curso de cozinha na EHTP.

Paulo segue as capas de revista, polémicas, e coisas que os seus pais lhe contam todas as semanas quando lhe ligam. De resto desabafa que já lhe chega o Brexit para o preocupar.

@fit_and_cooking é mais uma historia de @portugalnomundo