Conhece Paulo Barreiro?

Por detrás do Instagram @theportugueseviking está Paulo Barreiro. Nasceu em Lisboa em 1979, e é um de quatro filhos, três irmãos e uma irmã. Quando tinha 17 anos emigrou para New Jersey, EUA, para encontrar uma vida melhor.

Portugal para Paulo é o seu coração, a sua terra querida, garante que não há outra igual.

Sente que ser português no estrangeiro é ser um representante de uma cultura riquíssima. Explica que muitas pessoas não conhecem bem a história portuguesa.

Sempre que vem a Portugal adora ir a Covas, Vila Nova de Cerveira, terra do seu pai. Conta que para si é um sítio realmente mágico. Também é possível encontrá-lo no Algarve, pois não pode resistir a praias tão bonitas.

Paulo é mecânico chefe na Toyota, já trabalha em carros há 20 anos e adora o que faz.

Trabalha no mínimo 50 horas por semana, quando não está a trabalhar adora estar com a família e ir ao ginásio. O culturismo é um hobby que adora, e que o tem ajudado a estabelecer amizades.

Continua a par do que se passa em Portugal, através da TV ou quando fala com os pais, o que faz com frequência.

Gosta de se autointitular viking português. Tem muito orgulho em ser português, e sabe que um dia voltará à sua terra mãe.

@theportugueseviking é mais uma história de @portugalnomundo