Conhece Paula Castro?

Por trás de simiaa_23 está Paula Castro, de 19 anos. Uma jovem que saiu de Portugal 🇵🇹 à procura de um futuro melhor.

Foi para o Reino Unido para a Universidade de Sunderland estudar Internacional Tourism and Hospitality Management. Para ela ter chegado aí significa desde logo realizar um objetivo, viver uma nova etapa da sua vida, viver uma experiência incrível.

Para Paula Castro, Portugal 🇵🇹 significa família e felicidade porque é no seu país que tem tudo aquilo que a faz genuinamente feliz: a família, os amigos e a sua cidade!

Ser português no estrangeiro é perpetuar a característica de um povo forte e guerreiro, “temos que ser fortes para enfrentar tudo o que mudar de país trás, deixar quase tudo para trás á procura de um futuro melhor”, afirma esta portuguesa.

O seu lugar preferido em Portugal é a cidade do Porto, que para si é a cidade mais linda! Foi a cidade que a viu crescer e que até agora Paula viu crescer também. Tem um orgulho imenso em ser tripeira e nada muda isso!

O que mais gosta do Porto é de poder chegar ao fim do dia, sentar-se no jardim do Morro e poder ver e ouvir do outro lado o rio todo o movimento, todas as cores e todos os sons, da SUA cidade.

Nos tempos livres o que Paula mais gosta é de conhecer lugares novos mesmo que sejam do outro lado da rua: adora viajar, conhecer novas pessoas, culturas e histórias.

@simiaa_23 é mais uma historia de @portugalnomundo.

