Conhece Paula Alberto?

São números agora revelados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Uma média de 22 crianças por mês foram vítimas de violência sexual. A maior parte no crimes acontece no seio da própria família e as vítimas são sobretudo raparigas entre os oito e 17 anos. A APAV revela também hoje que mais de duas crianças por dia foram vítimas de crime e violência.