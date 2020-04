Conhece Patrícia Moreira?

Por detrás do Instagram @moreira4154 está Patrícia Moreira, uma lusodescendente que vive em Paris mas que se define como ibérica. Explica que tem três países no coração, Portugal, Espanha e França.

Sente-se muito ligada a Portugal e muito orgulhosa de cada êxito português. Portugal para Patrícia significa férias, família, e um país ao qual sonha poder estar sempre ligada em termos profissionais e, sobretudo, pessoais. Tem o desejo de divulgar a sua cultura e acabar com os estereótipos existentes. Sente-se parte de um pequeno país mas com um património cultural e histórico imenso.

É oriunda de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, mas o seu lugar favorito é o Alentejo.

Patrícia tem uma atividade associativa bastante importante, é membra da associação americana Toastmasters que tem por objetivo de ajudar a melhorar as competências comunicacionais em inglês, muito parecido com o modelo dos Ted Talks. Há uns meses integrou uma escola de dança latina, na qual pratica todas as semanas bachata, uma dança da qual se declara grande fã, embora ressalvando que é, para já, uma mera principiante.

A sua mãe foi a primeira a sair de Portugal, há 40 anos atrás. O pai veio ter com ela, e Patrícia nasceu em Paris alguns anos depois.

Sempre se sentiu 100% portuguesa, e ai de quem se atreva a dizer mal de Portugal à sua frente. Tendo em conta o cenário positivo do país atualmente, não descarta a possibilidade de se instalar lá. Ainda não sabe se Aveiro, Porto ou Lisboa, mas certamente que uma dessas três cidades será a sua nova casa.

Patrícia gosta muito do que faz, trabalha na área de organização de eventos para uma grande escola de comércio parisiense. Antes disso, trabalhava para a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa com a qual teve a oportunidade de organizar o Salão do Imobiliário e do Turismo Português, atualmente conhecido como In.Portugal.

Sempre que pode vê o telejornal português, para além disso vai seguindo a atualidade política e económica do país através do LinkedIn.

@moreira4154 é mais uma história de @portugalnomundo