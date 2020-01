Conhece Osmar Brito?

Por trás do Instagram @osmarbritto está Osmar Brito de 31anos. Nasceu no Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde, mas foi estudar para Portugal aos 18 anos.

Licenciou-se em Psicologia na Universidade Católica de Braga, e tirou um mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações e Recursos Humanos, na Universidade do Minho.

Fez alguns estágios em empresas bracarenses, até que, em 2017, emigrou para o Luxemburgo para se desafiar e procurar melhores condições pessoais e profissionais.

Afirma que Portugal é responsável pelo seu crescimento a nível pessoal e profissional. Foi lá que aprendeu com fracassos e quedas, altos e baixos, com as circunstâncias de um país novo e com pessoas de diferentes mentalidades. Diz que foi desafiador.

O seu lugar preferido em Portugal é o Bom Jesus, em Braga, um lugar de retiro e reflexão, onde gosta de fazer exercício físico.

O empreendedorismo é a sua paixão. Criou a sua marca no início 2017, com o compromisso de apoiar causas humanitárias e projetos sociais e de promover mais saúde física e mental.

O seu tempo livre é ocupado com treinos no ginásio, com as suas marcas desportivas @smarstic e @smarsticwear, e com sessões de acompanhamento com o psicólogo.

Osmar considera que estar no estrangeiro é desafiador, é estar constantemente a descobrir-se como pessoa, sair da zona de conforto, aprender com a realidade do país e adaptar-se da melhor forma possível.

Deixa uma mensagem de que quando se tem claro onde se quer chegar nada do que acontece seja onde for nos tira a paz interior. Osmar acredita que somos criadores do próprio destino. Deseja a todos “muita luz e gratidão”.

@osmarbritto é mais uma história de @portugalnomundo