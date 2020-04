Conhece o Ricardo?

Por detrás do Instagram @ricardo_2906 está Ricardo, um jovem de 18 anos que vive no Luxemburgo.

Está no liceu a estudar informática e gosta do que faz, mas diz que por vezes é chato estar sempre olhar para um computador, a principal motivação é aprender coisas novas.

Portugal para Ricardo significa estar em casa, tem lá a família toda. Gosta muito de estar em Portugal, gosta do ar puro, e de sair sempre com os amigos e com os primos.

O seu lugar favorito é Vila Flor, no Norte, é lá que se diverte todos os verões com os amigos e a família.

Ricardo adora fazer desporto. Ama jogar a bola, costuma jogar todos os sábados. Também gosta de sair à noite com os amigos. O seu sonho é ser ator.

Confessa que neste momento não conseguiria ir morar para Portugal, não é que não gostar de lá estar, mas simplesmente mora no Luxemburgo há muito tempo.

@ricardo_2906 é mais uma história de @portugalnomundo