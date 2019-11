Conhece o Márcio?

Por trás do perfil @young.cinho está Márcio, um português que vive na Alemanha. Portugal para si significa unidade. Descreve-o como um país onde as pessoas se ajudam umas às outras, uma grande família onde se sente em casa. Diz que Portugal é paz e amor.

Considera que ser português no estrangeiro é representar o país, mostrar às pessoas a linda cultura portuguesa.

O seu lugar preferido é Santa Eufémia, em Pinhel, uma aldeia pequena mas onde o amor e a unidade são o suficiente. Vê-a como a sua casa.

Trabalha nos correios e gosta do que faz. No seu tempo livre Márcio gosta de passar tempo com a família e amigos, jogar à bola, andar de skateboard, ir a concertos e visitar outros países.

Saiu de Portugal aos seis anos, o tio que já estava a viver na Alemanha convenceu os pais a juntar-se a ele, pois teriam mais trabalho e mais dinheiro. Confidencia que um dia quer voltar para Portugal porque foi lá que nasceu. Declara que o seu sangue é português.

@young.cinho é mais uma história de @portugalnomundo!