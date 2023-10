Conhece o footgolf? Os campeões do mundo estão em Portugal

O Montebelo Golfe, em Viseu, vai receber até domingo alguns dos melhores jogadores de footgolf da atualidade a nível mundial.

No Montebelo Golfe, o único em Portugal com percurso dedicado exclusivamente ao footgolf, estarão mais de 275 jogadores em competição, quase o dobro da edição de 2022, em representação de 24 países, destacando-se os campeões mundiais Lucia Cermakova, da Eslováquia, o norueguês Jan Odden, e o húngaro Bence Bacskai.

Portugal também terá em prova alguns dos seus melhores jogadores, sobressaindo os campeões nacionais Pedro Brito, Pedro J. Brito, Alexandre Marau e Marta Noronha. Pelo campo da Visabeira Turismo também irão competir os campeões do Portugal Open de 2022, 2021 e 2019, respetivamente, Borja Calvo, Cedric Bonnot e Nico Garcia. O ex-campeão do mundo Matias Perrone e Bem Clarke, vencedor de muitos torneios a nível internacional, fazem parte da lista de inscritos.

O footgolf é uma modalidade desportiva jogada com uma bola de futebol em campos de golfe. O objetivo é chutar o esférico até ao buraco, com distâncias variadas, no menor número de chutos.

O footgolf surgiu nos Países Baixos há cerca de 14 anos, estando em crescimento em Portugal.

Isabel Peres, administradora da Visabeira Turismo, não esconde que “receber esta prova é uma honra não só para o nosso país, como é para a Visabeira Turismo e para o Montebelo Golfe, colocando o nosso campo num patamar de excelência, também no footgolf internacional. É um motivo de orgulho, uma vez que dispomos de infraestruturas capazes de responder às exigências deste tipo de evento, que vai muito para além da vertente competitiva”.