Conhece o convento e igreja de São Gonçalo em Amarante?

Sentimos a ténue fronteira entre a lenda e a devoção a São Gonçalo, entre o cheiro a cravos e o brilho renovado de um altar que nos eleva, tendo aos pés o correr do Tâmega, rio que assume ali, particular beleza visual e sonora, um verdadeiro convite a ficar a desfrutar.

Implantada no local da ermida onde se julga estar sepultado São Gonçalo, a igreja do Convento de São Gonçalo, marca a paisagem ao entrarmos na cidade antiga, impõe assim o carácter religioso à cidade. De 1540 aos dias de hoje, numa conjugação de tempos dos vários elementos arquitetónicos que contam as diferentes etapas da sua construção resultando em influências renascentistas, maneiristas, barrocas e oitocentistas.

Iniciada por ordem de D. João III, também D. Sebastião, D. Henrique e Filipe I estão ligados à sua construção, e por isso representados na bela galeria exterior da Varanda dos Reis. Ao gosto Filipino a escondida fachada principal, a poente, contrasta com a imponente fachada lateral, voltada a sul sobre o Largo – com um portal/retábulo, constituído por um arranjo artístico distribuído por três andares, de diferentes estilos, com um desenho e composição inicial maneirista cede, ao longo do tempo de construção, a uma linguagem barroca.

A igreja assume um traçado em forma de cruz latina, partindo do nártex, encimado pelo coro, seguido do corpo da igreja e do transepto com o zimbório, culminando na capela-mor, de estilo barroco joanino onde o trabalho da talha resplandece. Onde tantos elementos se destacam, de realçar as duas colunas que ladeiam o arco triunfal e nas quais se erguem as estátuas de S. Pedro e S. Paulo. Na base das colunas encontramos inscrições da data de construção do convento e a proibição, ditada por Filipe I de Portugal, em 1595, de mais alguém ser sepultado na capela-mor por aqui se encontrar São Gonçalo.

Não esquecendo o Santo que o Papa Júlio III inscreveu no Catálogo dos Santos, S. Gonçalo repousa assim numa das capelas que ladeiam a capela mor. Do lado do Evangelho onde encontramos a sua estátua jacente e do lado da Epístola, a capela das oferendas, onde se podem encontrar inúmeros testemunhos dos seus milagres, bem como uma imagem em tamanho natural de São Gonçalo do séc. XX, da autoria de José Thedim, vestido com o hábito dominicano.

O complexo do antigo convento integra ainda a admirável sacristia, bem como, dois claustros ainda bem conservados. Atualmente parte do antigo convento é ocupada pelo Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso e pela Câmara Municipal de Amarante.

A visita será sempre uma surpresa entre a cenografia do edificado, a experiência que no convida a um envolvimento com a lenda, a uma paisagem que conjuga história e natureza deslumbrantes, entre o rio e a prova dos doces conventuais apuram sentidos desconhecidos e, onde sabe sempre bem regressar…