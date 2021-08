Conhece o Centro de Interpretação do Românico?

A grande porta de entrada para uma viagem no tempo, num tempo que reflete a nossa cultura cristã, do nosso ser individual, de uma comunidade local a nacional, a algo mais vasto, a traços que nos unem a uma raiz europeia.

Um convite que nos impele a descobrir uma rota estruturada em torno da arte do românico, de um tempo medieval … o Centro de Interpretação do Românico é uma escultura arquitetónica contemporânea, assente em 7 pilares/torres que convidam a um conjunto de experiências temporais.

O Centro de Interpretação do Românico (CIR), promovido pela Rota do Românico, abriu ao público no dia 27 de setembro de 2018, em Lousada, distrito do Porto.

O projeto expositivo deste grande equipamento de divulgação do património histórico-cultural distingue-se pelo arrojo da sua arquitetura contemporânea, mas igualmente pelas múltiplas experiências interativas proporcionadas pelos seus conteúdos museográficos.

Para além dos espaços de receção, cafetaria e biblioteca, o CIR é constituído por uma superfície expositiva de cerca de 650 metros quadrados, distribuída por um amplo átrio central (claustro) e por seis salas temáticas: Território e Formação de Portugal; Sociedade Medieval; O Românico; Os Construtores; Simbolismo e Cor; Os Monumentos ao longo dos Tempos.

O CIR perfila-se, assim, como o cenário ideal para iniciar a viagem de descoberta da Rota do Românico e do seu território de influência, bem como da arte e simbolismo que marcaram Portugal e a Europa durante vários séculos da Idade Média.

A Rota do Românico é um projeto turístico-cultural que reúne, atualmente, 58 monumentos e dois centros de interpretação, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende), no Norte de Portugal. Um convite a descobrir, numa experiência fundada na história um rico território.

Conjugando sabores únicos com testemunhos que o tempo ergueu, somos transportados para uma linha do tempo, uma verdadeira cronologia da intervenção humana. Da pré-história à contemporaneidade, a Rota do Românico permite uma viagem milenar, o Centro de Interpretação faz todo o enquadramento e num aliciante desafio, contextualiza o visitante no tempo mental, artístico e social, mas também num território onde se une experiências intemporais com a degustação de uma excelente gastronomia e vinhos de exceção.

