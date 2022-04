Conhece o cantinho português de Plymouth?

Pedro Rio, natural de Viseu, mudou-se para o Reino Unido quando tinha 21 anos. Abriu o restaurante A Taskinha, em Plymouth, o primeiro espaço português na pequena cidade no sudoeste inglês.

Pedro é filho de donos de uma mercearia em Viseu, onde ajudava antes de partir para o Reino Unido. Tinha a ambição de criar algo português na cidade onde mora, e criou a Taskinha.

Quando abriu o restaurante, havia apenas um do género, mas era já um pouco longe de Plymouth. A Taskinha tornou-se então a casa dos portugueses na cidade. “Havia um café em Cornwall, mas era longe e teria de se ir de carro para chegar lá, por isso decidimos fazer algo em Plymouth”, ressalta Pedro.

O proprietário pode se lembrar exatamente quando fez a mudança. Era setembro de 2003, disse com um sorriso. “A agência para a qual eu trabalhava na altura mandou-nos trabalhar numa das fábricas de peixe. Gostámos muito da cidade por isso decidimos ficar. Gosto de viver à beira-mar e perto dos Mouros também. Tem-se Cornwall muito perto também, por isso é um ótimo lugar para se viver”, como noticia o Plymouth Herald.

Foi a partir das fábricas que começou a aumentar a sua base de clientes, já que quando chegou à cidade não conhecia ninguém. Mas agora, assentado com a esposa e os dois filhos, o entusiasmo de Pedro em reproduzir o dos pais em casa tornou-se num paraíso para a comunidade portuguesa local e, com razão, sente orgulho por poder unir as pessoas.

“Quando chegámos aqui não conhecíamos ninguém”, ressalvou Pedro. “Trabalhei com outros portugueses nas fábricas e foi assim que conheci as pessoas, mas naquela altura era difícil porque não tínhamos restaurante ou um café para nos encontrarmos, como o que temos agora”.

“Claro que é bom que as pessoas possam vir aqui. É bom poder juntar as pessoas. Quando há eventos, por exemplo quando Portugal joga, metemos um projetor e as pessoas vêm aqui para ver os jogos, vamos mostrando todos os jogos da liga portuguesa também”.

A Taskinha fica na Union Street, em Plymouth, e já conta com quase 20 anos de casa.

