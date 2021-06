Conhece Nelson Martins?

Nelson Martins tem 36 anos e vive em Zurique, na Suíça, e no Instagram encontra-se com o perfil @nelsonjackson35.

Nelson define-se como o homem que ama o seu país mas sente que é cidadão do mundo. Portugal é a sua pátria, o seu povo é a sua história. Nelson Martins tem um orgulho imenso em Portugal.

Ser português no estrangeiro é ser igual a todos os outros povos e nacionalidades. Acrescenta que somos todos diferentes e todos iguais.

O seu lugar preferido em Portugal é a sua terra, Penafiel, pelas pessoas, pelas características inerentes à sua terra e pela gastronomia. As boas lembranças fazem os sítios especiais.

O tempo livre é ocupado em convívios, dança e viagens.

Nelson Martins saiu de Portugal porque sentiu que era hora de alargar os seus horizontes. Trabalha na área da construção civil e gosta bastante do que faz.

Este português é o famoso @nelsonjackson35 do TikTok, criador de vídeos. Para ele o sucesso que tem tido, ao espalhar alegria no trabalho pelo mundo inteiro, talvez seja uma boa oportunidade para que a sociedade em geral veja com outros olhos as pessoas que trabalham na construção.

Estes profissionais são tão importantes como qualquer pessoa de outra profissão, apesar do trabalho ser mais forçado é tão digno quanto todos os outros.

@nelsonjackson35 é mais uma historia de @portugalnomundo.