Conhece Nélia Saraiva?

Por trás do perfil Instagram @oslo.lia está Nélia Saraiva, uma portuguesa de 27 anos natural de Évora.

Portugal será sempre casa e é sempre o ponto de destino…. Há mais benefícios fiscais e financeiros fora do país, Portugal será definitivamente o país para investir e “assentar”, mas não por agora!

Diz que emigrar nos tempos de hoje não é como antes, continua a ser difícil , mas é filha de pais emigrantes na Suíça ( bem como maioria da família que emigrou ).

A parte difícil é abraçar quem está longe, mas todos os dias pensa que vai valer a pena. É uma dor mais emocional.

Ser emigrante nos dias de hoje é uma experiência individual, diz Nélia, que acha que muitos o fazem por aventura, mas claro, em certos casos, por melhor benefício… O lugar preferido desta portuguesa é junto da família no Alentejo, mas como viveu 4 anos em Lisboa tem muito carinho pela cidade. Adora a Ericeira e Lisboa central, no sul gosta de Porto Covo.

Nélia Saraiva parou de estudar quando tinha 17 anos e começou a trabalhar pois pensou que estivesse a perder o seu tempo (na altura a situação estava muito negativa em Portugal).

Nos seus tempos livres, Nélia lê sobre novidades da medicina e nutrição, estimar projetos futuros de negócio e faz vídeo chamadas para manter os laços de quem lhe dá força para continuar .

Esta jovem tem a família repartida entre a Suíça, Portugal e Noruega e amigos que são como família espalhados por diferentes países .

Acha importante explorarmos diferentes culturas, aprender línguas e outras religiões e entender do que é feito o mundo, as diferenças entre as pessoas e viver, acima de tudo…

Saiu de Portugal na altura porque a situação estava caótica, mesmo em hotelaria onde normalmente há bastante trabalho disponível.

@oslo.lia é mais uma história de @portugalnomundo.