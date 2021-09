Conhece Nathalie de Oliveira?

Por trás do perfil Instagram @nathaliedeoliveira77 está Nathalie de Oliveira, uma portuguesa que nasceu em França e para quem a política faz parte da vida há uma década e meia!

Portugal para Nathalie significa tudo porque diz que a partir de lá se parte para o mundo inteiro, sem medo algum! Portugal está um pouco por o todo o mundo. Gosta da ideia de estar aconchegada ao mundo inteiro onde quer que esteja.

Para Nathalie ser português no estrangeiro e no mundo é “ser tudo. Ser português no mundo é ser uma pessoa aberta, cosmopolita, atenta a tudo e a todos”, como diz Fernando Pessoa.

O seu sítio preferido em Portugal é Nespereira, concelho de Celorico de Basto onde os pais têm uma casa e onde é feliz a passar o “querido mês de agosto”, ou até mesmo em qualquer outra altura do ano. Não há outro lugar em Portugal, ou no mundo, mais apaziguado e luminoso para ela apesar de já ter viajado por todo o país.

Os seus tempos livres são passados a ler e a escrever. Gosta de conviver com os seus entes queridos, ensinar português aos sobrinhos quando estão com ela. Gosta de participar na vida associativa Portuguesa na França desde a sua infância.

Nathalie costuma dizer ser “filha do Salto”. O pai foi para França a “Salto” em 1969. Com apenas 15 anos o pai de Nathalie deixou Portugal para ir para França, onde toda a sua família reside.

A filha volta sempre e com muita frequência a Portugal. Tal como Manuel Alegre escreveu, “só há idas e voltas. Nunca voltamos de vez a lado nenhum. Só vamos e voltamos, partimos e regressamos. Nós portugueses sabemos bem disso como nenhum outro povo do mundo” acrescenta.

Nathalie de Oliveira gosta imenso do que faz! Porque fazer política para Nathalie é mimar a vida, é gostar da vida mais do que tudo, é tratar dela com o maior compromisso para concretizar igualdade de oportunidades perfeitas para cada ser humano. Para mexer-lhes o destino e mudar-lhes a sorte”.

Não há um único dia da sua vida desde que nasceu há 43 anos que não ouça uma palavra em português e notícias de Portugal, seja pela televisão, pela internet, ou através de familiares ou amigos.

@nathaliedeoliveira77 é mais uma hostória de @portugalnomundo.