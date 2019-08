Conhece Natália Batista?

Por trás do perfil Instagram @natalia_batistaa_ está uma jovem de 21 anos, natural da cidade do Porto, atualmente a viver na Suíça, onde mora desde os 11 anos.

Portugal 🇵🇹 é uma parte de si, é onde se sente bem e completa.

Ser portuguesa no estrangeiro é poder mostrar o exemplo, ser empenhada e trabalhadora, é poder ganhar independência bastante cedo e agarrar a vida com tudo, acredita Natália Batista.

O seu lugar preferido é simplesmente estar com os que mais ama; não sendo importante onde mas sim com quem.

No seu tempo livre gosta de conhecer novos lugares, passear e poder se sentir livre como o vento.

Natália Batista saiu de Portugal com os seus pais. Tem objetivos e projetos mas já faltou mais para poder voltar a Portugal, esperando esse momento com muito entusiasmo .

Gosta do que faz, atualmente trabalha numa loja, mas no futuro pensa ter o seu negócio com uma marca sua.

@natalia_batistaa_ é mais uma historia de @portugalnomundo.