Conhece Miriam Ferreira?

Por trás do perfil @miriam_fferreira está Miriam Ferreira, que atualmente reside em Sydney na Austrália, onde são poucos os portugueses. O que publica no Instagram corresponde a quem é na vida real. A verdadeira Miriam Ferreira que hoje conseguem ver nas redes sociais quer transbordar amor para a vida das outras pessoas, e ser totalmente transparente naquilo em que acredita.

Portugal para si significa casa, amor, carinho. Foi onde cresceu, e teve o privilégio de conhecer a história fascinante de Portugal. Descobriu lugares mágicos e uma beleza que fica sempre marcada no coração, independente dos vários maravilhosos sítios do mundo pelos quais tem viajado.

Tem se vindo a aperceber que Portugal se tem tornado muito cobiçado por estrangeiros, principalmente abaixo do equador.

Como portuguesa no estrangeiro pode dizer que se sente super abençoada por poder estar a viver numa cidade tão versátil e bonita como Sydney. O estilo de vida é muito mais relaxado o que de certa forma encaixa melhor com a sua personalidade.

O seu lugar preferido em Portugal é Sintra. É o sítio que recomenda logo que alguém lhe diz que gostava de vir a Portugal.

Adora cinema, gosta de ler e faz voluntariado principalmente para a igreja.

Saiu de Portugal maioritariamente por estar num relacionamento à distância já há algum tempo. Pensam um dia voltar definitivamente, mas não está nos planos imediatos.

Em Portugal estava a trabalhar no departamento de produção, em televisão, e também como modelo e apresentadora de televisão.

Neste momento trabalha como modelo e atriz e está a amar! Sabe que o melhor está ainda para vir.

Tento estar a par da atualidade portuguesa, muito através do FaceTime que faz com os pais. Confessa que a maior parte da informação do que se passa em Portugal lhe chega através dos pais ou das redes sociais.

