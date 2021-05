Conhece Micas Carvalho?

Por trás do perfil Instagram @micascarvalhoadventures está Micas Carvalho, nascido em 1990 no Luxemburgo.

Viveu três anos em Portugal e agora trabalha como educador social para o @jugendinfo onde orienta e informa jovens entre 12 a 30 anos que moram no Grão-Ducado.

Se um dia deixar o Luxemburgo, tem dois países de eleição para viver: Portugal e Austrália.

Portugal para ele significa raízes, diz que em cada obstáculo que a vida o faz atravessar é nas memórias que tem de Portugal que arranja forças para continuar a batalhar.

Micas diz ser um cidadão do mundo, mas o seu lugar favorito é a capital portuguesa. Os seus avós moram em Lisboa, também foi a cidade onde obteve o mestrado em Educação e Formação.

Lisboa é um encanto em cada lugar existe algo para contemplar, a história da cidade que se pode observar em cada esquina.

Nos tempos livres faz vídeos de comédia com a namorada. Os vídeos são maioritariamente de comédia e falam sobre algumas problemáticas de casal igualmente. Também joga futsal na primeira liga. Finalmente, passa uma grande parte do tempo a responder aos comentários que as pessoas deixam nas publicações dele. Sem esquecer o tempo que lhe resta para ver a família ou os amigos.

Por fim, quando ainda tem um momento a sós de introspeção, ele escreve piadas para criar os próximos vídeos ou para os próximos shows de stand up comedy. Também escreve e faz pesquisas para as suas lives de quartas em língua francesa e lives aos domingos em língua portuguesa.

Gosta de ler as notícias sobre Portugal e Brasil pois são os países em que mais gostou de viver.

Às quartas-feiras faz lives sobre diferentes temáticas e aos fins de semanas lives de comédia.

@micascarvalhoadventures é mais uma historia de @portugalnomundo