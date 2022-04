Conhece Marisa Campos?

Atrás do perfil @marisacampos92 está Marisa Campos de 29 anos, portuguesa que nasceu em Macau.

Foi para Portugal (terra de onde a família paterna é toda natural) com seis anos de idade, onde iniciou a escola e toda uma vida nova. Cresceu com muitos sonhos e um deles foi acreditar que um dia ainda ia ver o mundo todo!



Portugal para Marisa significa lar, o colinho da mãe, pois é onde se encontra a sua família toda.



Ser português no estrangeiro significa coragem! Marisa diz não ser fácil uma pessoa deixar a família toda para trás, fica sempre aquela saudade, aquela vontade de voltar.



O lugar preferido em Portugal é Aveiro, a cidade onde iniciou a vida adulta, onde começou a viver sozinha, de onde tem imensas memórias, na sua querida Veneza de Portugal.



O seu tempo livre é inteiramente dedicado a descobrir novos sítios. Conhecer novos lugares, novas culturas. A Suíça, onde mora, é dos países mais bonitos para se viver pois está rodeado de montanhas e lagos lindos!



Marisa saiu de Portugal porque queria conhecer o mundo. Juntar dinheiro, fazer as malas e escapar à realidade ✈️

Um dia gostava de voltar para Portugal mas não vê meio de isso acontecer numa realidade tão próxima, por isso prefere conhecer o mundo e ter sempre Portugal consigo no coração. Acaba por ser também o seu lugar para escapar e retomar as origens.



Neste momento não trabalha na área que estudou pois ainda se está a adaptar ao local e aprender melhor a língua, mas adora o que faz. Marisa é baby-sitter e o fenómeno de ver uma criança crescer é incrível. Sente-se realizada a ver os primeiros passos, as primeiras palavras de cada criança. Adora-os como se fossem seus.



Para Marisa Campos é fácil estar a par da atualidade de Portugal pois tem toda a família lá, assim como os amigos que a deixam a par de tudo, no fundo acaba por ser quase como se não tivesse saído de lá.



@marisacampos92 é mais uma historia de @portugalnomundo.