Conhece Marina Ventura?

Por trás de @marina.ventura.fitness está Marina Ventura, uma portuguesa que emigrou para os Emirados Árabes Unidos há quatro anos. Descreve-se como uma apaixonada pela vida, que adora desafios.

Para Marina Portugal significa saudade, amor, ar puro, carinho, mimo e a melhor comida do mundo. Diz que ser portuguesa no estrangeiro é uma bênção. Na perspectiva de Marina o povo português é bem recebido e acarinhado em qualquer parte do mundo.

A sua terra natal, a Lousã, distrito de Coimbra, é o seu lugar favorito. Diz tratar-se de uma terra de beleza indescritível por palavras. Refere como exemplos as serras, as praias fluviais e os lugares rústicos.

Nos seus tempos livres Marina gosta de ir à praia, de sair com os amigos, de ir ao cinema, de ir ao ginásio e de explorar os Emirados. No entanto, desde que foi mãe, há nove meses, que dedica o seu tempo ao bebé, e adora porque ser mãe foi um sonho muito desejado.

No Emirados Árabes Unidos trabalha na área do fitness. Saiu de Portugal porque adora novos desafios, foi atrás de novas conquistas e crescimento pessoal. Confessa que tenciona voltar para Portugal, esse é um dos objectivos da família e pelo qual estão a lutar.

@marina.ventura.fitness é mais uma história de @portugalnomundo!