Conhece Mariana Silva?

Mariana Silva, é uma mulher cheia de força, uma guerreira que consegue o que quer. Vive na Suíça há 11 anos, confessa que não é apreciadora do frio e da neve, mas gosta muito de viver em terras helvéticas.

Portugal para Mariana significa tudo, foi lá que nasceu e é lá que tem a sua família. Diz que ser portuguesa no estrangeiro é ser alguém que quer lutar pelos seus objetivos. O seu lugar favorito em Portugal é Torres Vedras, pois foi onde cresceu.

Mariana explica que deixou Portugal porque queria uma vida melhor. Pensa um dia voltar, se Deus quiser. Ama o que faz, trabalha num infantário com crianças e põe muito amor no que faz. No seu tempo livre gosta de passear.

Costuma estar a par do que se passa em Portugal.

@blondehappy é mais uma história de @portugalnomundo!