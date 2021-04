Conhece Mariana Ferreira?

Mariana Ferreira – @marianaa.fd – nasceu em Portugal na Figueira da Foz, tem 25 anos e mora no Luxemburgo. Tem uma irmã e um irmão ambos mais novos.

É massagista de profissão e adora o que faz. Gosta muito do contacto que tem com as pessoas e do facto de poder ajudá-las a relaxar, “sobretudo em momentos como estes ao qual andamos todos estressados.” acrescenta.

Portugal para a Mariana Ferreira significa casa e família, pois apesar de ter emigrado com 5 anos para o Luxemburgo sente um carinho especial por Portugal.

Ser portuguesa no estrangeiro é um orgulho para ela e diz em tom de brincadeira “aqui no Luxemburgo somos mais do que as mães!”

O lugar preferido de Mariana Ferreira em Portugal é junto ao mar; é aí que se sente em casa.

Adora viajar! Decidiu em conjunto com o namorado que explorariam por ano no mínimo 1 país diferente! Desde que namoram á 5 anos conseguiram visitar 2 países diferentes por ano o que faz com que já tenham 18 países na suas listas de países visitados!

No fundo, ela adorava voltar um dia a terras lusitanas mas isso ficaria para depois da reforma, porque até lá quer dar aos filhos a educação no Luxemburgo para eles terem a possibilidade de falar 5 línguas como ela e terem todas as portas abertas no futuro.

Está a par da maior parte das atualidades em Portugal porque quase toda a família mora lá e com a facilidade que existe hoje em dia com as redes sociais permite-lhe estar informada.

Mariana diz que por vezes não é fácil ser emigrante, sente muita falta da família e a cada vez que se tem de despedir é duro e chora… “mesmo passados 20 anos a ir uma ou duas vezes a Portugal por ano nunca se habituou aàs despedidas e fica sempre triste por deixar os seus entes queridos para trás.

@marianaa.fd é mais uma história de @portugalnomundo

#portugalpositivo