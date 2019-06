Conhece Maria Pinto?

Por trás de @its_mariaines90 está Maria Pinto, uma portuguesa a viver em Londres.

Maria adora viajar, estar com amigos e família, é apaixonada por música, gosta do desconhecido e vai “à luta pelo que sempre sonhou”.

Trabalha em turismo e adora o faz, “é praticamente o que me mantém aqui em Londres” confessa. Maria saiu de Portugal para procurar um futuro melhor e com perspectivas de subir na carreira. Admite querer muito voltar para Portugal, está certa que um dia o fará, só não sabe quando. Lá o sol, a praia, e a boa comida fazem-na sentir “literalmente em casa”.

Maria considera que ser portuguesa no mundo é ser corajosa pois “é preciso ter muita força de vontade para mudar de vida completamente e para enfrentar as saudades de toda a comodidade que não temos fora do nosso país.”

Aveiro é o seu lugar favorito, “é uma cidade linda com muito para oferecer, ver e fazer. É um lugar que me dá paz, talvez por causa da ria e da praia que tem por perto. Foi o lugar que me trouxe os meus melhores amigos, e onde passei os melhores momentos da minha vida.”

Maria considera que ocupar os tempos livres é uma das dificuldades de viver em Londres porque “é tudo longe e demora a chegar ao destino que pretendes, mas quando há alguma folga adoro descobrir partes da cidade que não conheço, estar com amigos e alguma família que tenho aqui” partilha. Admite que quando se sente mais preguiçosa aproveita para ver Netflix.

Em Londres sente falta de poder pegar no carro e “ir para onde quero às horas que quero sem me preocupar com o trânsito ou horários dos transportes públicos”. Não deixa de reconhecer que em Londres tem muitas oportunidades que nunca teria se estivesse em Portugal “como viajar para qualquer parte do mundo, já que as viagens de avião são mais baratas por aqui.”

Maria costuma estar a par da atualidade portuguesa através da TV e da internet.

@its_mariaines90 é mais uma historia de @portugalnomundo!