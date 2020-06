Conhece Maria Luísa Couto?

Por detrás do Instagram @maria.luisa.couto está Maria Luísa Couto, uma violinista de 22 anos que em setembro começou o seu mestrado em Performance na Hochchule für Musik de Lucerna, na Suíça. Para Maria Luísa, retornar a Portugal significa voltar a casa, onde “todos são uns para os outros”, onde pode sentir a brisa do mar, e onde todos os sítios maravilhosos estão a “um tirinho” de onde estiver.

Sente que ser portuguesa no estrangeiro é ser corajosa, persistente e autónoma.

O seu lugar preferido em Portugal é onde quer que a família e os amigos estejam. Se tivesse de escolher entre estar com quem mais gosta numa garagem recôndita, ou estar num lugar bonito sozinha, Maria escolheria, sem dúvida, a segunda hipótese. Ainda assim, confessa que o Norte de Portugal terá sempre um cantinho especial no seu coração.

Maria tem tentado tirar o melhor proveito do confinamento, aproveitando para estudar violino, continuar a aprender alemão, cozinhar e, sobretudo, tentar continuar hábitos saudáveis tanto a nível físico, como mental.

Saiu de Portugal para continuar os seus estudos, conhecer novas realidades, contatar com outras culturas e sair da sua zona de conforto. A pouco e pouco começa a ter algum trabalho na Suíça e nos países vizinhos. Infelizmente, a covid-19 fez com que todos os concertos que tinha planeado desde março até pelo menos fim de junho fossem cancelados. Declara que é sempre importante manter a cabeça erguida e pensar fora da caixa para procurar novas soluções que permitam ultrapassar isto. De momento, sabe que todos na sua situação tentam procurar apoios do estado que ajudem até que a normalidade regresse.

Todos os dias fala com alguém em Portugal, ou com amigos ou com família e sabe que a situação de momento está a melhorar, mas que ainda não está totalmente controlada. Manda uma mensagem de força para os portugueses, em especial para todos os artistas independentes, que nesta fase tão difícil, não sabem se vão ter meios para suportar o mês seguinte.

