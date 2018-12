Conhece Maria Camarão Saraiva?

Maria Camarão Saraiva tem 23 anos é licenciada em Desporto, Condição Física e Saúde.

Para ela Portugal significa casa. É onde estão todos os que mais ama e que a amam igualmente de volta.

Portugal 🇵🇹 é o seu farol. Onde quer que vá, mesmo que se perca é lá que irá voltar se tudo correr menos bem ou se já nada fizer sentido.

Ser português no estrangeiro e no mundo é ter um orgulho imenso na nação e ficar feliz quando se pode falar português cinco minutos mesmo que seja português do Brasil.

O seu lugar preferido em Portugal é a sua Vila de São Pedro (Cova-Gala) localizada na Margem Sul do Mondego na Figueira da Foz. Uma terra humilde de pescadores com gente boa. Essa vai ser sempre a sua casa. A sua Cova d’Oiro.

Nos tempos livres Maria costuma ir à praia, e começou a aprender Brazilian Jiu Jitsu.

Esta portuguesa tenta que a sua “casa” no Dubai 🇦🇪 se torne o mais parecida com a sua casa em Portugal 🇵🇹 . Tenta rodear-se de ambientes e pessoas saudáveis para sentir que tem uma “família” no Dubai. Saiu de Portugal em busca de si própria. Queria crescer a nível profissional mas o crescimento pessoal foi a sua prioridade.

Tenta estar a par da atualidade de Portugal até porque todos os dias fala com a sua família. Mas às vezes tenta desligar-se de certas “desgraças” porque estando longe tudo afeta mais profundamente.

@mariacamaraosaraiva é mais uma história de @portugalnomundo!

