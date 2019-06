Conhece Margarida Castro?

Por trás do perfil Instagram @margaridamcps está Ana Margarida Castro de 27 anos, casada e mãe de uma menina de dois anos.

“Praticamente já sou mais emigrante que portuguesa”, diz Margarida que cresceu e viveu com os avós maternos até aos 12 anos anos. “A minha mãe foi trabalhar para a Alemanha porque eu ganhei um cancro no rim com quatro anos e como era só a minha mãe que trabalhava teve de ir para fora do país para pagar as despesas.”

Posteriormente esteve na Alemanha a viver com a mãe dos 12 aos 21, “regressei a Portugal depois conheci o meu marido residente na Suíça e vim viver para cá.” Atualmente vive em Samedan, na Suíça, e adora.

Para Ana Margarida Portugal significa “alegria que mora longe de mim. Significa saudade, amor e meus, os meus familiares de quem tenho tantas saudades, da minha linda terra de Barcelos.”

Admite que ser português no estrangeiro “não é fácil, é tentar controlar a saudade, é sobreviver e não viver como muitos pensam, é também lutar pelo futuro da minha filha, vivermos os 3 e tentarmos ser felizes.” Saiu de Portugal para ter oportunidades “no trabalho e no amor”, apesar de não trabalhar na sua área adora o seu trabalho.

Os tempos livres são passados com a sua filha “a 100%”. Quer regressar a Portugal, apesar de não saber para quando será esse regresso, ” tenho muitas saudades do cheiro da minha cidade, das minhas pessoas”. Mantem-se sempre a par do que se passa no nosso pais através da televisão e das redes sociais.

@margaridamcps é mais uma historia de @portugalnomundo!