Conhece Márcia Araújo?

Na terra do gelo e do fogo, está Márcia Araújo, que trocou o norte de Portugal pela Islândia. Já enfrenta os rigorosos invernos Islandeses desde 2016 e para sua surpresa acabou por se apaixonar pela ilha e pela vida no interior.

A Márcia trabalha no novo Hotel Geysir, na famosa e popular zona geotermal que deu nome ao hotel, e onde é possível testemunhar a erupção do famoso Strokkur em cada 5 a 10 minutos.

Márcia ajuda na preparação dos quartos, assim como na recepção do parque de campismo da área. O trabalho é mais físico especialmente durante a época alta, mas o ambiente é descontraído e divertido. O contacto com pessoas dos mais diversos cantos do mundo cria muitas vezes oportunidade para novas amizades.

Para Márcia, Portugal significa não ter cadeiras suficientes ao reunir tanto tio e primo juntos para uma almoçarada. É passar o dia em redor da mesa a comer, beber e rir… É ter pêlos de gato na roupa e ouvir a mãe gritar “Máaaaaarcia!” quando se faz alguma asneira, conta com carinho. Portugal é colo, família, amigos, boa comida, boa disposição, SOL!

Ser português no mundo é corrigir as pessoas quando se dirigem a nós com um “Hola, ¿cómo estás?”, e ouvir constantemente “Siiiiii” graças ao nosso Cristiano Ronaldo, diz Márcia. É fazer uma festa sempre que nos cruzamos com outro português no estrangeiro. É sentir a emoção e orgulho ao ouvir a nossa música portuguesa quando bate a saudade de casa. É suspirar ao relembrar o sabor de um bom prato de feijoada.

Somos vistos como um povo caloroso e hospitaleiro e sempre prontos para o convívio. Dizem ainda que somos barulhentos quando nos juntamos…

E o teu lugar preferido em Portugal? Márcia não tem dúvidas: “O Porto carago!” responde com orgulho. “É a cidade onde cresci” acrescenta. A portuguesa tem um carinho especial pelas zonas ribeirinhas. Sempre que regressa a Portugal é obrigatória a passagem pela Ribeira do Porto e uma visita ao Café Piolho. Sente-se em casa quando ouve uns palavrões à moda do Porto nas viagens de autocarro e sente a simplicidade e o acolhimento do povo nortenho.

Ocupa o seu tempo livre a viajar, viajar e viajar. “Há tanto para explorar na Islândia” diz-nos.

Recentemente descobriu o conceito de solo traveller. Adora pegar no carro e partir à descoberta. Quanto mais remoto e isolado for o destino, mais excitante é a viagem. Também gosta de aproveitar o tempo livre para se dedicar a algumas atividades, como snowmobile num glaciar, snorkel entre duas placas tectônicas, ou uma excursão para ver baleias. No inverno prefere a visita a piscinas geotermais que são super populares entre os islandeses e dá uma ajuda a futuros visitantes da Islândia com dicas e roteiros.

A decisão de se mudar para a Islândia veio depois de vários anos de empregos precários e uma vontade de uma mudança radical, tanto na carreira como no estilo de vida. Desempregada e sem qualquer apoio financeiro, inscreveu-se numa sessão de apresentação da VidaEdu, e um mês depois, tinha na mão um bilhete só de ida para um país de que nada ou pouco sabia. Portugal é o seu refúgio, mas para já, não está nos planos regressar.

Márcia Araújo dá sempre uma olhadela nos jornais portugueses online e não dispensa ouvir as notícias num canal português quando tem disponibilidade.

@portuguese.in.iceland é mais uma historia de @portugalnomundo