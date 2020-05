Conhece Manuela Oliveira?

Por detrás do Instagram @manuelaworld está Manuela Oliveira. Nasceu e foi criada numa família portuguesa na Austrália. Depois de terminar o ensino secundário viajou para os EUA para perseguir o seu sonho de estudar e treinar como profissional de dança. Em 2004 regressou à Austrália, onde ficou por cerca de sete anos, até que conseguiu o visto se mudou para Los Angeles.

Manuela já dançou com muitos artistas na Austrália e nos EUA, fez coreografias e foi diretora criativa em espetáculos Top Hit. Os destaques da sua carreira foram dançar com Rihanna (@rihanarihana_) nos VMAS da MTV, e participar em videoclipes de Jennifer Lopez (@jlo), Luke James (@wolfjames) e Kelly Rowland (@kellyrowland).

Foi directora criativa, juíza convidada e coreógrafa no “So You Think You Can Dance” na Malásia e coreógrafa na versão australiana. Também trabalhou como assistente de Paula Abdul (@paulaabdul) no “X-Factor USA” e como consultora coreógrafa no “NBC’s The Voice”, colaborando com CeeLo Green (@ceelogreen), Blake Shelton (@blakeshelton), Adam Levine @adamlevine e Christina Aguilera (@xtina).

Manuela ainda tem família em Portugal, mas quando os avós eram vivos é que ia lá com frequência visitar. A sua família é natural de Fátima, mas também tem familiares em Lisboa e no Algarve. Portugal para Manuela significa família, cultura, comida e pessoas amorosas e acolhedoras. As festas e as danças são motivos adicionais para amar Portugal. Destaca que o país tem uma grande vida social, com muitos cafés onde as pessoas celebram e apreciam as coisas simples da vida.

Orgulha-se de representar Portugal no mundo, por ser um país com uma cultura tão grande que a educou com grande ética e muito orientada para a família. Manuela ia ao clube português na Austrália todos os fins-de-semana com os pais, a irmã e o irmão. Frequentou a escola portuguesa na Austrália, aos fins-de-semana, durante seis anos para aprender a ler e a escrever em português, e agora está grata por isso. Também entrou no Miss Portugal na Austrália, tendo ficado em segundo lugar.

Ressalva que não conhece Portugal todo, mas destaca Fátima porque adora o equilíbrio do ar fresco para fazer uma pausa no estilo de vida agitado. Tem uma casa de família em Portugal, onde têm muitas árvores de fruto. Manuela adora ir apanhar fruta fresca ao quintal, receber o pão fresco todas as manhãs, e estar ao pé dos burros, cabras e coelhos.

Em Nova Iorque gosta de aproveitar o seu tempo livre para fazer longas caminhadas até ao Central Park. Manuela mudou-se para NYC no final de 2019. Antes tinha vivido e trabalhado na Florida durante três anos. Dá aulas de dança a pessoas de todas as idades, e já ensinou na Malásia e em Taiwan.

Conta que gosta de viajar e conhecer novos lugares e pessoas que a inspiram. Aprecia música ao vivo e um bom jantar com amigos chegados.

Declara que adora atuar, coreografar, fazer anúncios televisivos e curtas-metragens. Define-se como uma pessoa que gosta de estar sempre a trabalhar num novo projeto.

Sente-se muito feliz por a dança lhe ter permitido viajar, ver o mundo e conhecer tantas pessoas ao longo da sua carreira.

Confessa que não está tão atualizada em relação a tudo o que se passa em Portugal. Sabe que existe lá uma grande cultura de dança e espera um dia poder coreografar para um artista português ou atuar num programa de televisão.

@manuelaworld é mais uma história de @portugalnomundo